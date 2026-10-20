"АвтоВАЗ" сообщил о реструктуризации дилерской сети в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" сообщил о реструктуризации дилерской сети Lada в московском регионе на фоне сообщений СМИ о сокращении числа дилеров Lada в Москве и Московской области.

Информация об этом, в частности, была опубликована на портале "Дром", который обратил внимание на то, что список дилеров Lada в Москве и Московской области на официальном сайте автопроизводителя за последнее время сократился с полутора десятков центров до шести. Причины этого, как отмечается в публикации, неоднозначны и не упираются в непопулярность Lada в Москве: у кого-то из дилеров не сложилась экономика, кто-то переключился на работу с другими брендами.

В пресс-службе "АвтоВАЗа", в свою очередь, сообщили, что "дилерская сеть Lada в Москве проходит реструктуризацию и обновление".

"В дополнение к существующим дилерам уже подписаны протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнерами, а также свою заинтересованность выразили еще несколько компаний", - отметили в пресс-службе автопроизводителя, заявив о намерении информировать об открытиях новых центров в будущем.

Как сообщалось, продажи Lada на российском рынке в январе-сентябре 2026 года подросли на 0,4% до 244,626 тыс. шт.