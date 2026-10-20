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Глава Ryanair прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в 2027 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири прогнозирует рекордный в истории рост цен на авиабилеты в Европе в 2027 году.

Продолжающаяся война на Ближнем Востоке способствует сохранению высоких цен на нефть, и авиаперевозчики вынуждены перекладывать растущие топливные расходы на пассажиров.

Авиабилеты могут подорожать на 20% в следующем году, заявил О'Лири на пресс-конференции в Брюсселе. При этом рентабельность авиакомпаний все равно снизится, поскольку даже повышение топливной надбавки не сможет полностью компенсировать увеличение расходов, отметил он.

"В ближайшие 12 месяцев мы увидим, вероятно, самый значительный рост цен на авиабилеты в Европе за всю историю, - сказал глава Ryanair. - Вопрос в том, будет ли этого достаточно, чтобы покрыть резко возросшие расходы на топливо. Я так не думаю".

По словам О'Лири, большинство европейских авиаперевозчиков, в том числе Ryanair, недостаточно защищены инструментами хеджирования от роста цен на нефть. Он отметил также, что в некоторых странах компании сталкиваются с дополнительными трудностями, в том числе с повышением налогов, и это дополнительно ухудшает перспективы отрасли.

О'Лири раскритиковал регулирование авиационного рынка в таких странах, как Франция и Бельгия, где компания намерена сократить свое присутствие в ответ на повышение налогов. Он вновь заявил, что консолидация европейской авиационной отрасли продолжится, поскольку более слабым перевозчикам становится все труднее выживать в условиях высоких издержек.

Авиакомпании по всему миру столкнулись с резким ростом стоимости авиационного топлива из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося в конце февраля. В сентябре Ryanair понизила годовой прогноз пассажиропотока на текущий финансовый год и объявила о намерении сократить количество предлагаемых пассажирских мест в зимний сезон, когда спрос традиционно ниже.

С начала 2026 года капитализация Ryanair снизилась на 24,6%.

Ryanair Бельгия Франция Майкл О'Лири Ближний Восток
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