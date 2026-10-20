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Макрон договорился о поставках 200 тыс. тонн дизеля в месяц из ОАЭ и Бахрейна

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - - Президент Франции Эммануэль Макрон договорился о ежемесячных поставках для французского рынка дизтоплива из ОАЭ и Бахрейна, сообщает во вторник издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

"ОАЭ будут выделять 100 тыс. тонн дизеля в месяц, и Бахрейн - еще 100 тысяч", - приводит издание слова источника в канцелярии французского лидера. Планируется, что это топливо будет использоваться "в интересах французского рынка".

Le Figaro напоминает, что ранее Макрон договорился о поставках 95 тыс. тонн из Саудовской Аравии в течение октября и ноября.

На этой неделе президент Франции посещает страны Персидского залива.

В окружении Макрона также сообщили Le Figaro, что ожидают в ближайшее время договоренностей о поставках дизельного топлива из Катара.

ОАЭ Бахрейн Франция Эммануэль Макрон Персидский залив Саудовская Аравия
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