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Нефть Brent подешевела до $107,97 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник после подъема до пятимесячных максимумов ранее в ходе торгов.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:22 по Москве дешевеют на $1,58 (1,44%), до $107,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,63 (0,61%), до $103,03 за баррель. Этот контракт торгуется последний день. Более активный декабрьский фьючерс подешевел на $1,1 (1,19%), до $97,37 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $111,99 за баррель, WTI - до $110,48 за баррель, в обоих случаях до максимумов с начала мая, чему способствовали сообщения о новых атаках хуситов на саудовские объекты.

Силы йеменских хуситов за последние 48 часов провели шесть операций против Саудовской Аравии, заявил в соцсети Х военный представитель группировки Яхья Сари. По его словам, целями атак стали военные объекты, аэропорты и нефтяная инфраструктура, в том числе международный аэропорт имени короля Халида в столице королевства Эр-Рияде, объекты компании Saudi Aramco в Янбу на побережье Красного моря, а также нефтяное месторождение Шайба недалеко от границы с ОАЭ.

Между тем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выступил с угрозой нанести удар по коммуникационным кабелям, проходящих через Ормузский пролив. Представитель КСИР бригадный генерал Хосейн Мохеби предостерег Соединенные Штаты от любых новых нападений на Исламскую Республику, заявив, что "если в регионе станет небезопасно для Ирана, то безопасности в регионе не будет ни для кого".

Вечерний разворот нефтяных цен некоторые западные СМИ объясняют появлением в издании "Аль-Араби аль-Джадид" сообщения о том, что катарские и пакистанские посредники в американо-иранских переговорах подготовили новые предложения относительно урегулирования ближневосточного конфликта, чтобы возобновить мирный диалог между Тегераном и Вашингтоном. Bloomberg и The Wall Street Journal отмечают, что пока не смогли получить подтверждение этой информации.

Brent WTI
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