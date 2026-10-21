Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 0,2%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует умеренный рост, отыгрывая как позитивные геополитические новости, так и высокие мировые цены на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2474,75 пункта (+0,2%), индекс РТС - 940,57 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,5%.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,5%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "РусАла" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), МКПАО "Яндекс" (+0,3%), МКПАО "ВК" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Т-Технологий" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность возобновления работы "Северных потоков". В ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми на дипслужбу, российский министр прокомментировал дизельную сделку с США: "И у нас некоторые комментаторы стали говорить, что это перелом, это историческое решение". Лавров привел в пример высказывание министра финансов США Скотта Бессента, который сказал, что "это лишь исключение из санкций, которые действуют, никуда не денешься".

Глава МИД РФ продолжил: "Сейчас новые темы: Америка будет покупать российский газ, поскольку Европа не хочет им пользоваться. Дескать, он "плохо пахнет". А вот Америка будет покупать на выходе из России, и это уже будет американский газ, "облагороженный". Деньги не пахнут на самом деле, вы это знаете". "Мы не будем поступать как канцлер ФРГ Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят "Северные потоки". Да, это в 3-4 раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами", - подчеркнул Лавров.

Россия посмотрит, что предложат США, но не станет делать им политических уступок, заявил глава МИД РФ. "Всегда говорим, что готовы восстанавливать отношения с теми, кто готов это делать по-честному. Президент России Владимир Владимирович Путин вскоре после начала специальной военной операции, выступая, по-моему, на Питерском форуме, давал большой анализ международной повестки", - сказал Лавров.

"Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас "вывезет" во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя", - указал Лавров, отвечая на вопрос о перспективах потенциала "обозначившегося разлада между США, Великобританией и континентальной Европой".

Спецпосланник США Стив Уиткофф планирует в ходе визита в Россию предложить прямые переговоры между президентами РФ, США и Украины, сообщило во вторник Politico. По данным издания, такая информация появилась по итогам встречи Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским и с европейскими переговорщиками в Норвегии. "Спецпосланник США Стив Уиткофф предложит президенту Путину прямые переговоры с президентом Трампом и с президентом Украины Зеленским, чтобы попытаться согласовать прекращение огня", - говорится в статье.

Мировые цены на нефть 21 октября утром возобновили рост после отрицательной коррекции (на 0,7%) накануне, участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,6%, до $110,53 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,57%, до $99,36 за баррель.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока Вашингтон не примет условия Тегерана. "Американская сторона должна принять наши условия, чтобы пролив был открыт для судов", - сказал Аракчи в интервью иракскому телеканалу Al-Iraqiya News. Он отметил, что до достижения соглашения между Ираном и США "пролив, естественно, будет оставаться закрытым".

По словам главы МИД Ирана, США должны выполнить все обязательства по ранее подписанному Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, прежде чем могут начаться переговоры по другим вопросам. Любой вопрос, поднятый любой из сторон, может быть обсужден на заключительном этапе переговоров, добавил он. Аракчи также отверг экономические санкции и военные угрозы США. "Иран никоим образом не поддастся ни экономическим санкциям, ни военным угрозам. Единственное подходящее решение - это дипломатия и переговоры", - заключил он.

Фондовые индексы США завершили торги вторника разнонаправленными изменениями. Акции компаний, осуществляющих крупные инвестиции в развитие искусственного интеллекта, вновь оказались под давлением после передышки в понедельник.

Инвесторы по-прежнему с некоторым скептицизмом относятся к ИИ, а также к способности компаний, вкладывающих огромные средства в эту технологию, "монетизировать свои инвестиции", отметил инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors Джим Бэрд. "Мы наблюдаем некоторый отток средств в другие сегменты рынка. Инвесторы ищут возможности за пределами технологического сектора, и сектор здравоохранения является одним из бенефициаров этой тенденции", - добавил он.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,33%), что говорит о вероятной активизации покупателей на фондовых биржах США 21 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Гонконга и материкового Китая снижаются на 0,1-0,6%, в то время как индексы Японии и Южной Кореи подрастают на 0,9-2,4%.