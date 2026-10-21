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Brent подорожала до $110,2 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Рынок ждет еженедельного отчета о запасах от Минэнерго США, он будет обнародован позднее. По оценкам Американского института нефти, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились неделе на 4,93 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн баррелей.

К 8:15 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (1,3%) до $110,2 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,76 (0,69%), до $108,79 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,14 (1,17%), до $98,96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,72 (0,73%), до $97,82 за баррель.

Накануне цены на нефть снизились благодаря надеждам на возобновление дипломатических усилий в урегулировании конфликта США и Ирана после появления информации о встрече президента Ирана Масуда Пезешкиана с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром.

"Мы были и остаемся готовыми к диалогу", - заявил Пезешкиан, слова которого приводит Press TV. Он отметил, однако, что США должны отменить свои угрозы и санкции, прежде чем начнутся какие-либо переговоры.

"В последние несколько торговых сессий цены на нефть демонстрировали довольно резкие колебания", - отмечает руководитель направления энергетических исследований сингапурского DBS Bank Сувро Саркар.

"Мы полагаем, что это связано с фиксацией инвесторами прибылей и оптимизмом в отношении возможности соглашения (между США и Ираном - ИФ) при посредничестве Катара или Пакистана, при одновременном понимании, что любая сделка по-прежнему очень далека, - говорит эксперт. - Дополнительным фактором стали данные API, свидетельствующие о продолжающемся сокращении запасов как нефти, так и нефтепродуктов в США".

Brent API WTI Катар США
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