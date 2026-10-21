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Мишустин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Китая

Мишустин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Китая
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) и премьер Государственного совета КНР Ли Цян (справа) перед началом переговоров в Царском Селе
Фото: Александр Миридонов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует очень хорошую динамику, несмотря на усилившееся внешнее давление, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Петербурге.

"Несмотря на усилившееся внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует очень хорошую динамику. За 25 лет наш взаимный товарооборот вырос более чем в 30 раз. Мы расширяем использование национальных валют, - сказал Мишустин. - Сегодня их доля во взаимной торговле близка уже к 100%".

Он также отметил устойчивое развитие взаимодействия Москвы и Пекина в энергетической, культурной и гуманитарной областях.

"Последовательно укрепляются межрегиональные связи и, что самое важное, прямые контакты между нашими людьми. По линии правительств мы создаем новые точки роста, исходя из объективных конкурентных преимуществ экономики России и Китая, продолжаем последовательно защищать наши общие интересы, укреплять промышленный, технологический суверенитет", - отметил российский премьер.

Россия и Китай совместно добиваются целей на основе взаимного уважения, добрососедства и обоюдной выгоды, добавил он.

31-я регулярная встреча глав правительств России и Китая проходит в Петербурге. Днем ранее они оба прилетели туда из Душанбе, где участвовали в заседании Совета глав правительств стран ШОС.

Ли Цян впервые посещает -Петербург, поэтому вечером в день приезда его ждала культурная программа, Мишустин пригласил его на экскурсию в музей-заповедник "Царское село".

Официальная встреча 21 октября началась с церемонии приветствия, после чего главы правительств перешли в зал для проведения заседания в узком составе. С российской стороны в списке участников этого заседания вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, представители других министерств и ведомств.

На встрече Мишустин и Ли Цян обсудят актуальные вопросы российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание, как ожидается, будет уделено укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, образовании и других сферах.

Также будет принято совместное коммюнике и ряд двусторонних документов.

Михаил Мишустин Петербург ШОС Китай Ли Цян
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