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Россия и Китай расширяют использование Севморпути как маршрута глобального значения

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай расширяют использование Северного морского пути как нового транспортного глобального маршрута, особое внимание уделяют взаимодействию в сфере обеспечения продовольственной безопасности двух стран, заявил премьер-министр Михаил Мишустин премьеру Госсовета КНР Ли Цяну.

На переговорах в узком составе на 31-й встрече глав правительств России и Китая Мишустин отметил, что двусторонние отношения носят стратегический характер, охватывают нефтяную, газовую, угольную, атомную составляющие. "В области транспорта занимаемся увеличением двусторонних транзитных грузоперевозок, повышением пропускной способности наших погранпереходов на российско-китайской границе, расширяем использование Северного морского пути как нового транспортного маршрута глобального значения", - сказал Мишустин.

Кроме того, стороны уделяют "особое внимание взаимодействию в области сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности России и Китая".

Кроме того, страны активно взаимодействуют в области образования, науки, культуры и спорта.

Благодаря многолетним традициям дружбы, взаимной симпатии российского и китайского народов, продолжил он, успешно реализуются совместные мероприятия в рамках перекрестных годов образования России и Китая.

Китай Михаил Мишустин Севморпуть
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