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Ранние холода остановили закачку в ПХГ Европы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Более холодная, чем обычно, погода заставила европейскую энергетику тратить больше газа на нужды отопления, а не на подготовку к предстоящей зиме. Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе ниже климатической нормы для этих дней на 2 градуса Цельсия.

В понедельник в целом по ЕС отбор почти сравнялся с закачкой. Однако ряд стран уже неделю, а то и более, устойчиво отбирают газ из хранилищ - это Австрия, Чехия, Франция, Венгрия, Польша, Словакия.

При этом средний срок перехода от нетто-закачки к нетто-отбору приходится на 28 октября (по данным наблюдений ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe - с 2011 года).

Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 19 октября выросли до 74,62%, сообщает GIE. Это на 14,62 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет. За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 101 млн куб. м в сутки, что на 44,6% больше среднего пятилетнего значения.

Из-за упущенного времени на закачку летом, желая успеть исправить ситуацию до зимы, участники рынка агрессивно скупают СПГ по всему миру, от чего цены в Европе давно перевалили за $1000 за тысячу кубометров. Во вторник спотовые торги на главном хабе региона TTF достигали $1060. При этом, отметил недавно председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, "тенденция к сохранению высоких цен на европейском газовом рынке имеет долгосрочный характер".

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 110 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года. Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по центральноевропейскому времени (CET).

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 19% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В октябре 2025 года их вклад был 21%. Наиболее благоприятна для ветрогенерации пасмурная ветреная погода; в ясные тихие дни (летом они более жаркие, зимой - морозные) производительность ветроустановок падает.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре 2026 года, как ожидается, может составить 8,1 млн тонн, что на 17% ниже, чем годом ранее.

Газпром Европа
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