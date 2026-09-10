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"Газпром" отметил, что рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса и перебоям импорта

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рынок Европы сейчас особенно уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с Азией, отмечает "Газпром" в комментарии к текущей ситуации на газовом рынке ЕС.

В компании заявляют, что "высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов".

"Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года. На основных хабах цены с поставкой "на день вперед" превысили $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Начало осени и приближение отопительного сезона означают, что возможности для восстановления запасов газа в ПХГ стремительно сокращаются. В таких условиях рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и к конкуренции с азиатскими потребителями за СПГ", - предупреждают российские эксперты.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 8 сентября выросли до 67,33%, сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 16,35 процентных пункта ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет. За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 276 млн куб. м в сутки, что на 31,7% больше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года. Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе будет на уровне климатической нормы для этих дней. Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ - с начала месяца обеспечивает в среднем 18% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В сентябре 2025 года её вклад был 20%. Наиболее благоприятна для ветрогенерации пасмурная ветреная погода; в тихие ясные дни (летом они более жаркие, зимой - морозные) производительность ветроустановок падает.

Импорт сжиженного природного газа в сентябре 2026 года, как ожидается, может составить 8 млн тонн, что на 8% ниже, чем годом ранее.

Газпром Европа
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