Новак допустил, что "Газпром" и CNPC до конца года выйдут на договоренности по "Силе Байкала"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" и китайская CNPC до конца года могут выйти на договоренности по проекту "Сила Байкала", отметил в беседе с журналистами вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

"Сегодня, действительно, этот вопрос обсуждался. Потому, что наши компании – "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая компания" – ведут переговоры по второму маршруту поставок газа из России в Китайскую Народную Республику. Объем газа – где-то 50 млрд куб. м в год. Это второй проект. Первый – "Сила Сибири", 38 млрд куб. м газа. Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры, и надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности", - сказал он.

Как сообщалось, в 2025 году "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода в Китай, включая транзитный трубопровод через Монголию "Союз - Восток", мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Недавно объявлено, что проект меняет название с "Сила Сибири 2" на "Сила Байкала". Комментируя это решение, Новак отметил: "Наверное, важно подчеркнуть, в том числе и тот регион, через который будет проходить маршрут, а маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал. Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия, потому что есть "Сила Сибири", есть "Сила Байкала".

Вице-премьер РФ снова напомнил, что Россия готова возобновить поставки в Европу по магистрали "Северный поток": "У нас одна нитка из четырех в рабочем состоянии. Если захотят европейские потребители, политики, конечно, по этой ветке можно поставлять. Это зависит от европейцев, в первую очередь, от Германии, поскольку газопровод идет в Германию. Остальные три нитки, как уже ранее говорили, технически могут быть восстановлены, если будет такая потребность, целесообразность, необходимость. Вопрос нужно адресовать специалистам, не думаю, что это долгосрочная история".