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Новак допустил, что "Газпром" и CNPC до конца года выйдут на договоренности по "Силе Байкала"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" и китайская CNPC до конца года могут выйти на договоренности по проекту "Сила Байкала", отметил в беседе с журналистами вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

"Сегодня, действительно, этот вопрос обсуждался. Потому, что наши компании – "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая компания" – ведут переговоры по второму маршруту поставок газа из России в Китайскую Народную Республику. Объем газа – где-то 50 млрд куб. м в год. Это второй проект. Первый – "Сила Сибири", 38 млрд куб. м газа. Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры, и надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности", - сказал он.

Как сообщалось, в 2025 году "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода в Китай, включая транзитный трубопровод через Монголию "Союз - Восток", мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Недавно объявлено, что проект меняет название с "Сила Сибири 2" на "Сила Байкала". Комментируя это решение, Новак отметил: "Наверное, важно подчеркнуть, в том числе и тот регион, через который будет проходить маршрут, а маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал. Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия, потому что есть "Сила Сибири", есть "Сила Байкала".

Вице-премьер РФ снова напомнил, что Россия готова возобновить поставки в Европу по магистрали "Северный поток": "У нас одна нитка из четырех в рабочем состоянии. Если захотят европейские потребители, политики, конечно, по этой ветке можно поставлять. Это зависит от европейцев, в первую очередь, от Германии, поскольку газопровод идет в Германию. Остальные три нитки, как уже ранее говорили, технически могут быть восстановлены, если будет такая потребность, целесообразность, необходимость. Вопрос нужно адресовать специалистам, не думаю, что это долгосрочная история".

Газпром CNPC Байкал Китай
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