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Путин не обсуждал с Ли Цяном "Силу Байкала"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Тема подготовки к реализации проекта газопровода "Сила Байкала" не обсуждалась 21 октября на встрече президента Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, но в целом тема энергетического сотрудничества затрагивалась, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалась (тема газопровода "Сила Байкала" - ИФ), но в целом затрагивалась тема сотрудничества в энергетической сфере. Это сотрудничество поистине широкомасштабное и имеет еще нераскрытые горизонты", - сказал он.

Представитель Кремля заверил, что "обе стороны будут продолжать работу, чтобы более полно раскрывать имеющийся потенциал" энергетического сотрудничества.

Накануне на 31-й регулярной встрече глав правительства России и Китая, которая предшествовала беседе Путина и Ли Цяна, премьер-министр Михаил Мишустин отметил уникальность проекта газопровода "Сила Байкала", подчеркнув, что он "может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии".

Мишустин подтвердил, что сейчас ведется строительство "дальневосточного маршрута" поставок газа в Китай.

"Сила Байкала" - это проект трубопровода для поставок газа с месторождений Западной Сибири, он должен пройти через Монголию в Китай.

КНР Дмитрий Песков Ли Цян Владимир Путин
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