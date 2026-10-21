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Шохин ожидает, что ЦБ на заседании 23 октября сохранит ставку при более жестком сигнале

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин ожидает, что ЦБ РФ вернётся к снижению ключевой ставки не ранее 2027 года.

На предстоящем в эту пятницу заседании, по его мнению, регулятор примет решение сохранить ставку при ужесточении сигнала.

"Наверное, в следующем году точно. В этом - сомневаюсь", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, когда может возобновиться тренд на снижение ставки ЦБ.

Относительно того, какое решение может быть принято на заседании 23 октября, Шохин сказал, что не ждёт повышения, но" риторика жёсткая будет, наверное".

Скорее всего, ЦБ сохранит ставку, считает глава РСПП.

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после серии снижений на протяжении последних десяти заседаний. Решение по ставке в октябре примут на основе поступающей информации, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Хроника 16 февраля 2024 года – 21 октября 2026 года Ставка ЦБ РФ
Александр Шохин РСПП ЦБ РФ
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