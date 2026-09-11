Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в пресс-релизе.

Большинство аналитиков ждали сохранения ставки на уровне 14%. Некоторые эксперты допускали ее снижение на очередные 25 б.п. - до 13,75%.





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