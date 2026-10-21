Кузбасс в январе-сентябре увеличил экспорт угля на 7%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в сентябре 2026 года сократили экспорт угля на 0,4% к уровню того же месяца прошлого года - до 8,3 млн тонн, сообщило региональное Министерство угольной промышленности.

В январе-августе 2026 года на экспорт из Кузбасса было поставлено 73,1 млн тонн угля, а в январе-сентябре 2025 года - 75,9 млн тонн. Таким образом, за девять месяцев текущего года экспорт угля из Кемеровской области вырос на 7,2%.

"В восточном направлении при плане 4,21 млн тонн отгружено 4,12 млн тонн, что на 4%, или 0,2 млн тонн меньше, чем за соответствующий период 2025 года, причина - сход породы в Забайкалье, нарушивший работу железной дороги", - отмечает министерство.

Ранее сообщалось, что за девять на экспорт на восток из Кузбасса отгрузили 41 млн тонн угля, что соответствует условиям соглашения с ОАО "РЖД" о вывозе в 2026 году 55 млн тонн угля в восточном направлении (в 2025 году соглашением был предусмотрен вывоз 54 млн тонн угля).

По данным министерства, в северо-западном направлении в сентябре на экспорт было отгружено 4,05 млн тонн угля (в 1,6 раза больше, чем в сентябре 2025 года), в южном направлении - 0,02 млн тонн (снижение в 50 раз).

Всего потребителям в сентябре ж/д транспортом было отправлено 14 млн тонн угля (рост на 0,8%). Как сообщалось, за восемь месяцев 2026 года из Кузбасса отгружено 116,7 млн тонн угля.

Переработка угля на предприятиях Кузбасса, включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки, в минувшем месяце выросла на 4,3% и составила 12,2 млн тонн. Переработано 72,6% добытого угля.