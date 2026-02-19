РЖД и Кузбасс заключили соглашение о вывозе 55 млн т угля на экспорт на восток в 2026 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Кузбасса заключило соглашение с ОАО "РЖД" о вывозе 55 млн тонн угля в 2026 году в восточном направлении, написал губернатор региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

"Это на (один - ИФ) миллион тонн больше, чем в прошлом году. При необходимости договоренность позволит увеличить квоту еще на 5 миллионов тонн. Также РЖД обязуется полностью закрыть потребности региона в использовании вагонов повышенной грузоподъемности для вывоза угля", - говорится в сообщении.

Ранее Кузбасс рассчитывал договориться о вывозе в восточном направлении 60 млн тонн угля в 2026 году.

"Правительство Кузбасса обратилось в ОАО "РЖД" в декабре 2025 года с проектом соглашения (...), предусматривающего предъявление и гарантированный вывоз в 2026 году каменного угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении в объеме не менее 60 млн тонн", - сообщали "Интерфаксу" в январе в министерстве угольной промышленности региона.

Превышение рубежа в 60 млн тонн предусматривалось и поручением президента РФ от 27 марта 2021 года, речь шла о поэтапном увеличении объема вывоза угля из Кузбасса на восток. Тогда предполагалось, что в 2023 году будет вывезено уже 63 млн тонн, в 2024 году - 68 млн тонн. Позднее регион регулярно запрашивал объемы больше, чем в итоге согласовывали РЖД.