NRF прогнозирует рост розничных продаж в США в праздники выше $1 трлн

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в праздничный сезон в США вырастут в этом году примерно на 4,2% и достигнут $1,013 трлн, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли NRF. Показатель впервые превысит отметку $1 трлн.

В свои расчеты NRF включает реализацию товаров в магазинах и онлайн в период с 1 ноября по 31 декабря без учета продаж автомобилей, на АЗС и в ресторанах.

Для сравнения: общий объем торговли в праздники в 2025 году увеличился на 3,1% - до $972 млрд.

"Прогноз на этот год отражает нашу уверенность в том, что потребители уделят особое внимание праздничному сезону, даже несмотря на необходимость следить за своим бюджетом", - заявил президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй.

"Мы вступаем в праздничный сезон на фоне высокой потребительской активности - именно потребители остаются тем самым позитивным фактором в экономике, - полагает главный экономист NRF Марк Мэтьюз. - В то же время инфляция, рост цен на топливо и давление на семейные бюджеты будут по-разному сказываться на потребителях в зависимости от уровня их дохода".

Почти все взрослые жители США (91%) планируют отпраздновать в этом году зимние праздники, такие как Рождество, Ханука или Кванза, что соответствует тенденции последних лет.

Более половины респондентов (56%) признались, что состояние экономики повлияет на их праздничные расходы. Среди них 43% планируют чаще искать товары со скидками, 31% - активнее сравнивать цены в интернете, а 29% - чаще пользоваться купонами на скидки.

В число наиболее популярных подарков, которые потребители хотели бы получить, входят подарочные карты (47%), одежда или аксессуары (44%), книги и другие медиа-материалы (25%), средства личной гигиены и косметика (24%).

NRF также прогнозирует, что в этом году ритейлеры наймут 325-375 тыс. временных сотрудников на период праздников на фоне традиционного роста активности покупателей. В 2025 году они привлекли дополнительно 356 тыс. человек.

Розничные компании, как и в прошлом году, проявляют осторожность из-за высоких цен на топливо, сохраняющейся инфляции, повышенных процентных ставок и значительной долговой нагрузки потребителей, что диктует сдержанный подход к найму временного персонала.

Среднегодовое увеличение продаж на праздники в США за последнее десятилетие составляло около 5%.

В опросе, который проводился NRF в начале октября, приняли участие свыше 8,09 тысячи американцев.