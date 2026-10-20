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Расходы американцев на Хэллоуин в 2026 году вырастут до рекордных $13,5 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2026 году вырастут до рекордных $13,5 млрд
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Расходы американцев на празднование Хэллоуина 31 октября достигнут рекорда в этом году, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Ожидается, что суммарный объем затрат составит $13,5 млрд по сравнению с $13,1 млрд в 2025 году.

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 74% опрошенных по сравнению с 73% в прошлом году. Среди основных праздничных мероприятий - раздача сладостей (61%) и переодевание в костюмы (50%). Также американцы планируют украшать дом или придомовую территорию, вырезать тыквы, посмотреть фильм ужасов (по 42%).

Потребители в среднем планируют потратить на праздник $115,14, что также станет максимумом. В прошлом году расходы составляли $114,45 на человека, говорится в сообщении NRF.

Значительная доля расходов придется на традиционные костюмы, причем взрослые собираются потратить на наряды для себя больше, чем на наряды для детей: $2 млрд против $1,5 млрд. Еще примерно $0,92 млрд американцы готовы выложить за костюмы для домашних питомцев.

Лидерство среди костюмов для взрослых уже несколько лет удерживают ведьмы (4,8 млн человек) и вампиры (4,2 млн). Переодеться в Бэтмена планируют 2 млн человек, в Спайдермена - 1,6 млн человек, в привидение - 1,4 млн человек.

Предпочтения многих детей, как и в прошлом году, склоняются в пользу наряда Спайдермена (4,6 млн человек). Также популярны костюмы супергероев (2,3 млн), принцесс (2,2 млн), ведьм и привидений (по 1,6 млн).

Домашним животным с наибольшей вероятностью придется примерить костюмы тыквы (11,6%), хот-дога (5,9%) и привидения (2,8%).

Конфеты, которые раздают детям на Хэллоуин, в этом году обойдутся американцам в $4,1 млрд. Еще $4,3 млрд уйдет на украшение домов к празднику, а затраты на покупку открыток оцениваются в $0,8 млрд.

В опросе, который проводился NRF в начале сентября, приняли участие около 7,9 тыс. американцев.

NRF Хэллоуин США
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