Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ осталась на уровне 13,06%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде октября 2026 года составило 13,06%, оставаясь на этом уровне с третьей декады сентября, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Это локальный максимум усредненной ставки с третьей декады апреля, когда она также равнялась 13,06%. Её локальный минимум в 12,76% был зафиксирован в третьей декаде июня, после чего годовое снижение средней ставки уменьшилось с 5,57 процентного пункта (п.п.) до 2,40 п.п.

Во второй декаде октября продолжилось увеличение средних арифметических значений максимальных процентных ставок по вкладам на сроки от 91 дня до года. Средние ставки по самым коротким вкладам (до 90 дней) и самым долгосрочным вкладам (более года) в середине октября не изменились. Ставка по долгосрочным вкладам в октябре вернулась к уровню конца февраля (вторая декада - 11,75%, третья декада - 11,78%).

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде октября 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладов Ставка во II дек. октября Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 12,55 0,00 0,05 0,17 -2,23 91-180 дн. 12,88 0,01 0,09 0,27 -1,95 181 дн. - 1 год 12,77 0,04 0,09 0,34 -1,32 свыше 1 года 11,75 0,00 0,11 0,45 -0,60

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.