Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков во II декаде ноября выросла до 13,33%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями во второй декаде ноября 2026 года повысилось до 13,33% с 13,31% в первой декаде, сообщает сайт Банка России.

Это максимальное значение усредненной ставки за семь месяцев, со второй декады апреля, когда оно равнялась 13,39%. Локальный минимум ставки в 12,76% был зафиксирован в третьей декаде июня, после чего она увеличилась на 0,57 процентного пункта (п.п.), а годовое снижение средней ставки уменьшилось с 5,57 п.п. до 2,17 п.п. В ноябре месячный прирост ставки вырос в первой декаде до 0,25 п.п., во второй декаде - до 0,27 п.п.

Во второй декаде ноября продолжилось увеличение средних арифметических значений максимальных процентных ставок депозитов на сроки до года. Не изменилась только средняя максимальная ставка самых долгосрочных вкладов - свыше года, она немного ниже январских максимумов текущего года.

Ноябрьскому росту ставок по банковским вкладам предшествовал пересмотр среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ. В его новой редакции траектория средней ключевой ставки на 2027 год была повышена до 12,5-13,5% с 10,5-12,5%.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде ноября 2026 года в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладов Ставка во II дек. ноября Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 12,60 0,02 0,05 0,27 -2,18 91-180 дн. 13,18 0,02 0,30 0,48 -1,93 181 дн. - 1 год 12,85 0,02 0,08 0,33 -1,55 свыше 1 года 11,96 0,00 0,21 0,39 -0,46

Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.