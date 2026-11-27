Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков во II декаде ноября выросла до 13,33%
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями во второй декаде ноября 2026 года повысилось до 13,33% с 13,31% в первой декаде, сообщает сайт Банка России.
Это максимальное значение усредненной ставки за семь месяцев, со второй декады апреля, когда оно равнялась 13,39%. Локальный минимум ставки в 12,76% был зафиксирован в третьей декаде июня, после чего она увеличилась на 0,57 процентного пункта (п.п.), а годовое снижение средней ставки уменьшилось с 5,57 п.п. до 2,17 п.п. В ноябре месячный прирост ставки вырос в первой декаде до 0,25 п.п., во второй декаде - до 0,27 п.п.
Во второй декаде ноября продолжилось увеличение средних арифметических значений максимальных процентных ставок депозитов на сроки до года. Не изменилась только средняя максимальная ставка самых долгосрочных вкладов - свыше года, она немного ниже январских максимумов текущего года.
Ноябрьскому росту ставок по банковским вкладам предшествовал пересмотр среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ. В его новой редакции траектория средней ключевой ставки на 2027 год была повышена до 12,5-13,5% с 10,5-12,5%.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде ноября 2026 года в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вкладов
|Ставка во II дек. ноября
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 3 мес.
|Изм. за год
|До 90 дн.
|12,60
|0,02
|0,05
|0,27
|-2,18
|91-180 дн.
|13,18
|0,02
|0,30
|0,48
|-1,93
|181 дн. - 1 год
|12,85
|0,02
|0,08
|0,33
|-1,55
|свыше 1 года
|11,96
|0,00
|0,21
|0,39
|-0,46
Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.