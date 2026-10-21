Индекс Мосбиржи опустился ниже 2450 пунктов после встречи Путина и Уиткоффа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после прошедшей встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, итоги которой не воодушевили "быков" на новые покупки; сдерживающим фактором также выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent вечером опустился к $108 за баррель после роста днем выше $111). Индекс МосБиржи просел ниже 2450 пунктов на фоне укрепления рубля после роста индикатора утром выше 2480 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2446,87 пункта (-0,9%), индекс РТС - 940,32 пункта (+0,2%). Среди индексных акций лидерами снижения на Мосбирже выступили бумаги "Полюса" (-3,5%), "Северстали" (-2,7%), "НЛМК" (-2,6%), "ММК" (-2,6%), МКБ (-2,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,4%), но подросли акции "Интер РАО" (+3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составил 81,9739 руб. (-91,4 копейки).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что урегулирование украинского конфликта без представителей властей этой страны невозможно.

"Полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно, поэтому кто-то в Киеве должен принять ответственное решение об урегулировании. Это обязательно должно быть", - сказал он журналистам в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности украинского урегулирования без присутствия президента Украины Владимира Зеленского.

Также Песков заявил в среду, что Россия выступает за окончательное достижение мира в украинском урегулировании, а не за временное перемирие. "Ничего не изменилось. Нам нужен мир, а не перемирие", - сказал он, комментируя по просьбе "Интерфакса" призывы Киева к энергетическому перемирию.

Тем временем, в среду Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, она продолжалась порядка трех часов, сообщили в пресс-службе Кремля. В переговорах также принял участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

После встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф проинформировал Путина о сути его переговоров в Осло, отметил в этой связи новые подходы европейцев и Киева, но полезного в них оказалось немного; Путин и Уиткофф конкретно обсуждали возобновление трехсторонних переговоров РФ-США-Украина; Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября (3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс - ИФ), главной темой должно стать выстраивание системы безопасности для РФ и Украины после окончания конфликта.

Также, по словам Ушакова, на встрече особое внимание было уделено поставкам дизеля на американский и мировые рынки - Путин и Уиткофф отметили, что дизельная сделка будет способствовать стабилизации ситуации на мировом топливном рынке. Также в ходе встречи Путин и Уиткофф обменялись мнением о ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, российский президент отметил, что с Ираном можно и нужно договариваться. Обсуждалась возможность саммита РФ-США-КНР в Шэньчжене, эту идею не отвергает ни одна из столиц. Пекин уже занимается подготовкой такой встречи и при благоприятном стечении обстоятельств впишет ее в программу саммита АТЭС, отметил Ушаков.

Кроме того, по словам Ушакова, представители президента США, участвовавшие в переговорах по Украине в Осло, заявили о новых нюансах в позиции представителей Европы по урегулированию украинского конфликта, но эти нюансы не в полной мере удовлетворяют Россию.

Тем не менее, по оценке Ушакова, дело идет к завершению украинского конфликта. "Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", - заявил он в интервью ИС "Вести".

По словам Ушакова, новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября.