Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Подготовленные буквально с колес переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прошли на позитивной ноте. Это была встреча симпатизирующих друг другу партнеров, которые за небольшой промежуток времени научились понимать друг друга.

Эта встреча также продемонстрировала, что США после паузы, вызванной конфликтом с Ираном, похоже, вновь возвращаются к украинскому урегулированию. Примечательно, что все это происходит в преддверии намеченных на 3 ноября промежуточных выборов в конгресс США, имеющих важное значение не только для Америки, но и для мира.

Встреча прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где 20 лет назад проходил саммит G8, которой уже и не существует, а 13 лет назад – саммит G20, который в этом году будет принимать президент Трамп.

Ожидалось, что журналисты на месте станут свидетелями только протокольного рукопожатия, после чего их попросят покинуть Троянский зал, в котором должна была пройти встреча. Но сюрприз не заставил себя ждать: сразу после фото-опа Путин пригласил Уиткоффа за стол и на радость СМИ они оказались на полноценном 15-минутном протоколе. Это уже второй раз, когда начало встречи оставляют открытым для СМИ.

Минус один за столом

В этот раз Уиткофф, как в самые первые свои приезды в Россию, был один. Его партнер по переговорам, Джаред Кушнер, приболел и участвовал дистанционно.

В начале встречи Уиктофф попросил Путина рассмотреть возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США для возможного обсуждения дальнейших шагов по достижению урегулирования. Он сообщил Путину, что привез несколько документов, в которых изложены подходы к достижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Американский эмиссар также отметил, что у двух стран есть перспективы развития экономических отношений после завершения украинского конфликта.

Путин в свою очередь поблагодарил Трампа за внимание к проблеме урегулирования украинского кризиса, сообщил, что в рамках достигнутой с Трампом дизельной сделки уже готовятся к отправке несколько танкеров, первый из которых уйдет через два-три дня. По словам президента, танкеры пойдут один за одним. Путин также сказал, что Россия могла бы поставлять Соединенным Штатам в большом количестве минеральные удобрения, и отметил, что тема американских фермеров также фигурировала в его разговоре с Трампом. Он также выразил готовность обсудить возможную встречу с Трампом в Китае "на полях" саммита АТЭС.

Российский лидер сказал Уиткоффу о готовности России помочь в разрешении конфликта между США и Ираном, напомнив, что у Москвы и Тегерана сложились особые, доверительные отношения.

Безвозмездно

И хотя прилетел Уиткофф в этот раз один, в США вернутся два американца – в начале встречи выяснилось, что Путин помиловал Стефана Хаббарда по состоянию здоровья. Трамп ранее обращался к российской стороне с просьбой освободить 73-летнего Хаббарда по гуманитарным соображениям. Уиткофф поблагодарил российского президента за это решение от имени президента США, от всех американцев.

Трамп позже заявил, что Москва не просила ничего взамен у Вашингтона за освобождение Хаббарда. При этом сам Трамп тут же внес практическую нотку в свое решение не вводить антироссийские санкции, предусмотренные "законом Грэма", подчеркнув, что тогда переговоры по освобождению Хаббарда прекратились бы.

Так что по завету классика, Россия ничего ни у кого не просила – сами всё дали.

Подводя итоги

Встреча в Северной столице продлилась порядка трех часов. После нее помощник президента РФ Юрий Ушаков провел брифинг для журналистов, в котором рассказал, что:

- Встреча носила обстоятельный и откровенный характер;

- Уиткофф проинформировал Путина о сути его переговоров в Осло, отметил в этой связи новые подходы европейцев и Киева, но полезного в них оказалось немного;

- Путин и Уиткофф конкретно обсуждали возобновление трехсторонних переговоров РФ-США-Украина. Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября, главной темой должно стать выстраивание системы безопасности для РФ и Украины после окончания конфликта;

- Уиткофф отметил, что предложение о трехсторонних переговорах будет встречено Трампом с большим удовлетворением;

- Особое внимание было уделено поставкам дизеля на американский и мировые рынки. Путин и Уиткофф отметили, что дизельная сделка будет способствовать стабилизации на мировом топливном рынке;

- Путин и Уиткофф обстоятельно обсудили совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к началу реализации;

- В ходе встречи Путин и Уиткофф обменялись мнением о ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, российский президент отметил, что с Ираном можно и нужно договариваться. Путин подтвердил готовность Москвы и далее содействовать поиску путей урегулирования иранской проблемы;

- Обсуждалась возможность саммита РФ-США-КНР в Шэньчжене, эту идею не отвергает ни одна из столиц. Пекин уже занимается подготовкой такой встречи и при благоприятном стечении обстоятельств впишет ее в программу саммита АТЭС;

- Путин отметил заинтересованность взаимодействия с США по различным каналам.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия посмотрит, что предложат США, но не станет делать им политических уступок. Он напомнил, что РФ всегда готова восстанавливать отношения с теми, кто готов это делать по-честному, и если российской стороне предложат то, что выгодно экономически и финансово, то почему нет? Российский министр тут же добавил, что при этом не нужно ожидать политического расположения и что полагаться можно только на себя. Никакого чуда Россия не ждет, а исходить надо из того, что США – "это в лучшем случае конкуренты и, как минимум, противники, которые к честной конкуренции не готовы".

После переговоров в Санкт-Петербурге Уиткофф, который прибыл в Северную столицу из Осло, вновь отправился в столицу Норвегии в рамках своей челночной дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких договоренностей о том, что в ближайшее время американский эмиссар вновь приедет в РФ не было.