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Минэкономики Армении оценило последствия подорожания газа из России для ВВП

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Возможное увеличение цены на поставляемый в Армению из России природный газ, по прогнозам, приведет к снижению темпов экономического роста в Армении минимум на 5 процентных пунктов (п.п.), сообщил дцпевомчивс министр экономики республики Геворг Папоян.

"Изменение цены на газ может повлиять на экономику в размере 5-7 п.п., может, и больше", - сказал он и назвал подобный сценарий нежелательным.

"Тем не менее, в результате этого (повышения цены на газ - ИФ) не возникнет безвыходная ситуация. Но это крайне нежелательно. Повышение цены на газ нежелательно, но я думаю, что со временем приобретение газа по рыночным ценам должно стать логичным", - сказал глава Минэкономики.

По его словам, "необходимо думать о том, чтобы покупать все по рыночным ценам".

"Если мы не будем покупать что-то по рыночной цене, то так или иначе нам все равно придется за это заплатить, потому что ни одна страна просто так не продаст нам что-то дешево", - сказал Папоян.

В докладе "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" отмечается, что импорт газа для Армении в случае приостановления членства в ЕАЭС подорожает на 69%. В нем также говорится, что приостановка членства Армении в ЕАЭС приведет к ухудшению ее экономических показателей.

В 2025 году ВВП Армении вырос на 7,2%. В госбюджете-2026 экономический рост заложен на уровне 5,4%. Всемирный банк прогнозирует рост экономики страны в этом году на 5,6%, МВФ и Европейский банк реконструкции и развития - на 5,5%.

Армения ЕАЭС Минэкономики Геворг Папоян
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