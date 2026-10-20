Газ для Армении в случае приостановки членства в ЕАЭС подорожает на 69%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Импорт газа для Армении в случае приостановки ее членства в ЕАЭС подорожает на 69%, сообщается в докладе "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".

Сценарная оценка импорта газа Арменией из государств-членов ЕАЭС исходит из цены на уровне $300 за 1 тысячу куб. м при сохранении физического объема поставок. По сравнению с действующей базовой ценой $177,5 за 1 тысячу куб. м рост цены составит порядка 69%.

Согласно информации из открытых источников, рыночная цена (без учета субсидирования) на газ, поставляемый в Армению из России, в 2013 году составляла порядка $270 за 1 тысячу куб. м. В 2025 году средняя рыночная цена на европейской бирже TTF составляла порядка $422 за 1 тысячу куб. м, напомили авторы доклада.

Отмечается, что указанная цена носит индикативный характер. "Реальная контрактная цена на поставляемый газ с учетом рыночной конъюнктуры на мировом рынке газа может быть выше. При указанных вводных импорт газа Республикой Армения в стоимостном выражении в отличие от рассмотренных ранее групп вырастет на $268,5 млн, или на 69%, - с $389,0 до $657,5 млн. В то же время этот рост будет сопровождаться увеличением издержек производителей и домохозяйств и в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно скажется на уровне инфляции и ВВП", - говорится в документе.

Доклад представили члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Он включает информацию о принятых Республикой Армения мерах, направленных на вступление в ЕС, анализ совместимости правовых режимов ЕАЭС и ЕС (в частности, обязательств Республики Армения в рамках членства в ЕАЭС и обязательств, связанных со вступлением в ЕС), информацию о правовых механизмах, призванных предотвратить риски, возникающие вследствие решения Республики Армения о вступлении в ЕС, а также оценки возможных последствий приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 года.