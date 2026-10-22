"НОВАТЭК" ведет переговоры о поставках СПГ в Турцию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" ведет переговоры о поставках СПГ в Турцию, сообщил в четверг журналистам председатель правления компании Леонид Михельсон в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума.

В ходе сессии форума он также отметил: "Турция никогда не сталкивалась с нехваткой физических объемов, но, к сожалению, кризис сказался и на турецкой экономике: контракты на спотовые поставки энергоносителей всегда привязаны к биржевой цене, и это повлекло огромные переплаты. Еще до всех кризисов, когда спотовый рынок только рос, мы всегда призывали сохранять долгосрочные контракты, уверен, это актуально для Турции именно сейчас".

Михельсон в беседе с журналистами подтвердил, что речь идет именно о поставках СПГ "НОВАТЭКа".

Он не стал уточнять, на какой стадии находятся переговоры, но отметил, что уже не на уровне дискуссии.