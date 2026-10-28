"НОВАТЭК" готов предложить африканским странам СПГ и его технологию

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" готов предложить африканским партнерам собственную технологию сжижения природного газа (СПГ) и сам ресурс для выработки энергии, сообщил заместитель председателя правления, директор по перспективным проектам компании Сергей Соловьев на третьем саммите "Россия-Африка".

"Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы совместно прорабатывать конкретные проекты и локации", - сказал он.

По его словам, рынок, о котором идет речь, в ближайшей перспективе составляет около 20-30 млн тонн с учетом отложенного спроса, или порядка 7% мирового рынка СПГ. "И почти весь этот спрос на сегодня не обеспечен ни контрактами, ни терминалами. Самое уязвимое звено в этой картине - страны без выхода к океану", - продолжил он. "Почти треть континента не имеет доступа к портам и зависят от соседей. Именно в этих странах самые низкие показатели доступа к электроэнергии на планете. Это Южный Судан, Чад, Малави, Эфиопия. Причина - не отсутствия спроса как такового, а отсутствие пути. Энергоресурс идет через чужой порт и чужую инфраструктуру. И каждое звено - это цена, время и риски. Все маршруты привязаны к побережью", - пояснил Соловьев.

"На севере ключевую роль играют глубоководные порты Марокко и Египта. На западе важнейшими артериями служат порты Сенегала, Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Ганы и Того. На восточном побережье стратегическое значение имеет Кенийское побережье, а на юго-востоке континента - портовая система ЮАР и Мозамбика. Решение для внутриконтинентальных стран должно начинаться на побережье соседа и быть по-настоящему региональным.

За Кенией стоят Уганда, Руанда, Бурунди, Южный Судан, за ЮАР - Зимбабве, Малави, Замбия, за Того - Буркина-Фасо и Нигер", - добавил он. При этом подобный подход, по его мнению, можно масштабировать не только на внутриконтинентальном рынке, но и на нужды соседних прибрежных государств.

Заместитель председателя правления, член совета директоров ПАО "Газпром" Виталий Маркелов также сообщил, что компании группы имеют необходимые компетенции и опыт в разработке технологических процессов переработки газа, газового конденсата, нефти, изготовления реагентов, сорбентов, основного технологического оборудования. "И мы готовы рассматривать совместные проекты (с африканскими партнерами - ИФ) по направлениям поиска, разведки, добычи углеводородов, транспортировки, хранения газа, газификации, развития газопотребления, электрогенерации, нефтегазопеработки, развития газомоторной инфраструктуры. "Газпром" открыт для диалога, готов к взаимовыгодному сотрудничеству", - заявил он.