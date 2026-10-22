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В "Газпроме" считают, что вмешательство регуляторов в работу ПХГ изменило рынок Европы и мира

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вмешательство регуляторов в работу подземных хранилищ изменило рынок Европы и повлияло на ситуацию во всем мире, отметил начальник внешнеэкономического департамента ПАО "Газпром" Дмитрий Хандога в ходе XIX Веронского Евразийского экономического форума.

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Он отметил, что на европейском рынке в связи с отказом от российского газа выросло значение ПХГ. В 2022 году были поставлены обязательные цели по наполняемости хранилищ. "Это сработало против рынка, создавая искусственный спрос на газ летом и сокращая его зимой. Летом 2026 года отношение спотовых цен летом и фьючерсов на предстоящую зиму стало отрицательным", - отметил российский специалист.

"Европейские подземные хранилища газа послужили механизмом переноса объемов газа с летнего периода на зимний период, что сделало рынок очень уязвимым. Это привело к снижению поставок на различные рынки", - сказал Хандога. Азиатские игроки были вынуждены снизить импорт. Китай все более активно задействует свои запасы в хранилищах, Япония и Южная Корея диверсифицируют источники генерации, полагаясь на угольные и ядерные станции.

Менеджер "Газпрома" заявил, что помочь в ситуации способно возвращение к поставкам газа по долгосрочным договорам: "Решение то же самое - долгосрочные договоры на поставку газа по трубопроводам. Сейчас мы наблюдаем значительное повышение волатильности цен на газ в Европе, зависимость европейского рынка от мирового рынка СПГ. Сейчас рынок менее устойчив к всплескам спроса. Постепенная замена в Европе российского газа на СПГ приводит к накоплению рисков".

"Трубопроводы физически привязаны к единственному рынку продаж, они не предоставляют географическую гибкость покупателю. Но существуют риски неблагоприятных условий на мировом рынке по всей цепочке поставок. И сейчас многие участники рынка ищут возможности гарантировать себе поставки газа", - напомнил докладчик.

В беседе с журналистами Хандога подтвердил готовность российской стороны продолжить поставки газа на Запад: "Если будет с той стороны такое желание, мы готовы", напомнив, что существуют такие маршруты доставки как трубопроводные системы "Турецкий поток", "Ямал - Европа".

Дмитрий Хандога
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