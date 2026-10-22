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Европа впервые за сезон перешла к чистому отбору газа из ПХГ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более холодная, чем обычно, погода заставляет европейскую энергетику тратить всё больше газа на нужды отопления, а не на подготовку к предстоящей зиме. Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе ниже климатической нормы для этих дней на 2 градуса Цельсия.

Во вторник в целом по ЕС отбор газа из хранилищ впервые в этом осенне-зимнем сезоне превысил закачку, сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Однако ряд стран Центральной и Восточной Европы уже несколько дней ведет стабильный отбор.

В следующие дни возможно возвращение к нетто-закачке, если позволит более мягкая температура воздуха. Европейская сеть операторов газотранспортных систем ENTSOG рекомендовала продолжить закачку газа в подземные хранилища в том числе в начале зимы. История наблюдений GIE (с 2011 года) знает и более ранние сроки начала уверенного нетто-отбора (в 2016 году он наступил 9 октября). Средний срок перехода от нетто-закачки к нетто-отбору в Европе - 28 октября.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 20 октября снизились до 74,58%, сообщает GIE. Это на 14,75 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет. За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 76 млн куб. м в сутки, что на 4,6% больше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 110 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года. Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 20% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В октябре 2025 года их вклад был 21%. Наиболее благоприятна для ветрогенерации пасмурная ветреная погода; в ясные тихие дни (летом они более жаркие, зимой - морозные) производительность ветроустановок падает.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре 2026 года, как ожидается, может составить 8,1 млн тонн, что на 17% ниже, чем годом ранее.

Из-за упущенного времени на закачку летом, желая успеть исправить ситуацию до зимы, топливные операторы агрессивно скупают СПГ по всему миру, от чего цены в Европе давно превысили $1000 за тысячу кубометров. При этом, в российском "Газпроме" заявили, что тенденция к сохранению высоких цен на европейском газовом рынке имеет долгосрочный характер.

Европа газ
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