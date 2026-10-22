Поиск

Нефть Brent подорожала почти до $112 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок продолжает подниматься на фоне новых атак хуситов на Саудовскую Аравию, способствующих росту опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и дальнейших перебоев в поставках сырья из региона.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:05 по Москве составляет $111,94 за баррель, что на $3,12 (2,87%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,22 (2,29%), до $99,37 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до максимальных с мая $112,68 за баррель, WTI - до $100,09 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,06 млн баррелей.

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

 Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

Ликвидаторы Evergrande смогли вернуть менее 1% от суммы требований кредиторов

В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

 В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

Временное управление в иностранных компаниях вводят исключительно в интересах России

Михельсон заявил, что глобального перепроизводства СПГ не бывает

"АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год

 "АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год

Михельсон назвал объем поставляемого Европе газа с "Ямал СПГ"

Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

 Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз

 Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3958 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12499 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов