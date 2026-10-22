Нефть Brent подорожала почти до $112 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок продолжает подниматься на фоне новых атак хуситов на Саудовскую Аравию, способствующих росту опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и дальнейших перебоев в поставках сырья из региона.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:05 по Москве составляет $111,94 за баррель, что на $3,12 (2,87%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,22 (2,29%), до $99,37 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до максимальных с мая $112,68 за баррель, WTI - до $100,09 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,06 млн баррелей.