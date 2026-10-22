Brent остается в плюсе и торгуется у $111,39 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть держатся в плюсе на торгах в четверг, но отошли от внутридневных максимумов.

К 18:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,57 (2,36%) до $111,39 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,19 (1,22%), до $98,34 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до максимальных с мая $112,68 за баррель, WTI - до $100,09 за баррель.

Росту рынка способствуют опасения усиления глобальной геополитической напряженности. Американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоров с Ираном. Он пообещал, что "что-то произойдет в ближайшее время", не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Тем временем саудовская госкомпания Saudi Aramco распорядилась эвакуировать сотрудников своей штаб-квартиры в Дахране и перевести их на удаленную работу, сообщил Reuters со ссылкой на информированные источники. Госдепартамент США предписал части американских дипломатов и членов их семей покинуть дипломатические представительства в Саудовской Аравии, а также планирует эвакуировать членов семей сотрудников ряда других американских дипмиссий на Ближнем Востоке.

Эти решения были приняты после того, как 21 октября поддерживаемые Ираном йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам в Саудовской Аравии. В результате атаки на гражданский аэропорт в Даммаме погиб по меньшей мере один человек. Еще два человека погибли при ударе беспилотника по саудовскому нефтяному месторождению.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил 22 октября, что атаковал четыре судна в Персидском заливе, и еще три судна подорвались на минах вблизи Ормузского пролива.

Добыча нефти на ливийских месторождениях Аль-Хамада и Аль-Тахара была сокращена в результате перекрытия нефтепровода от них до порта Эз-Завия, сообщили Reuters в Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC).