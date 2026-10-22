Поиск

Brent остается в плюсе и торгуется у $111,39 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть держатся в плюсе на торгах в четверг, но отошли от внутридневных максимумов.

К 18:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,57 (2,36%) до $111,39 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,19 (1,22%), до $98,34 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до максимальных с мая $112,68 за баррель, WTI - до $100,09 за баррель.

Росту рынка способствуют опасения усиления глобальной геополитической напряженности. Американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоров с Ираном. Он пообещал, что "что-то произойдет в ближайшее время", не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Тем временем саудовская госкомпания Saudi Aramco распорядилась эвакуировать сотрудников своей штаб-квартиры в Дахране и перевести их на удаленную работу, сообщил Reuters со ссылкой на информированные источники. Госдепартамент США предписал части американских дипломатов и членов их семей покинуть дипломатические представительства в Саудовской Аравии, а также планирует эвакуировать членов семей сотрудников ряда других американских дипмиссий на Ближнем Востоке.

Эти решения были приняты после того, как 21 октября поддерживаемые Ираном йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам в Саудовской Аравии. В результате атаки на гражданский аэропорт в Даммаме погиб по меньшей мере один человек. Еще два человека погибли при ударе беспилотника по саудовскому нефтяному месторождению.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил 22 октября, что атаковал четыре судна в Персидском заливе, и еще три судна подорвались на минах вблизи Ормузского пролива.

Добыча нефти на ливийских месторождениях Аль-Хамада и Аль-Тахара была сокращена в результате перекрытия нефтепровода от них до порта Эз-Завия, сообщили Reuters в Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC).

Brent Saudi Aramco WTI Иран США хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent остается в плюсе и торгуется у $111,39 за баррель

Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов в 2027 году

Первые IPO крупных госкомпаний Узбекистана планируются на 2027 г.

Продажи приставки PlayStation 5 в США подскочили на 22% в ожидании выхода GTA VI

 Продажи приставки PlayStation 5 в США подскочили на 22% в ожидании выхода GTA VI

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

 Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

Ликвидаторы Evergrande смогли вернуть менее 1% от суммы требований кредиторов

В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

 В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

Временное управление в иностранных компаниях вводят исключительно в интересах России

Михельсон заявил, что глобального перепроизводства СПГ не бывает
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3961 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12502 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов