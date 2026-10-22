Семья Виссманн приобрела 5% футбольного клуба "Бавария"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Семья основателя компании-производителя отопительного оборудования Viessmann вошла в число акционеров германского футбольного клуба "Бавария", купив 5%-ю долю, сообщил клуб.

Со временем доля Viessmann Generations Group GmbH & Co. увеличится до 6,7%, а CEO компании Макс Виссманн войдет в наблюдательный совет клуба. Viessmann и "Бавария" являются партнерами с 2018 года.

Сумма сделки не раскрывается. Как сообщает Bloomberg, в рамках соглашения стоимость 35-кратного победителя Бундеслиги была оценена примерно в 4 млрд евро.

Теперь у клуба четыре миноритарных акционера - Adidas, Volkswagen, Allianz и Viessmann. В совокупности они будут владеть 30% акций, клуб сохранит за собой оставшиеся 70%.

В августе Fenway Sports Group продала миноритарную долю в английской футбольной команде "Ливерпуль" группе инвесторов во главе с сооснователем Amazon Джеффом Безосом, тогда клуб был оценен в $6 млрд. По данным Sportico, мадридский "Реал" оценивается в $7,7 млрд, "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" - примерно в $6,5 млрд.

Группа Viessmann была основана в 1917 году Йоханом Виссманном. Годовая выручка компании составляет около 2 млрд евро, она ведет бизнес более чем в 40 странах, в ее штате около 6 тысяч сотрудников.