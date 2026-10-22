Поиск

Семья Виссманн приобрела 5% футбольного клуба "Бавария"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Семья основателя компании-производителя отопительного оборудования Viessmann вошла в число акционеров германского футбольного клуба "Бавария", купив 5%-ю долю, сообщил клуб.

Со временем доля Viessmann Generations Group GmbH & Co. увеличится до 6,7%, а CEO компании Макс Виссманн войдет в наблюдательный совет клуба. Viessmann и "Бавария" являются партнерами с 2018 года.

Сумма сделки не раскрывается. Как сообщает Bloomberg, в рамках соглашения стоимость 35-кратного победителя Бундеслиги была оценена примерно в 4 млрд евро.

Теперь у клуба четыре миноритарных акционера - Adidas, Volkswagen, Allianz и Viessmann. В совокупности они будут владеть 30% акций, клуб сохранит за собой оставшиеся 70%.

В августе Fenway Sports Group продала миноритарную долю в английской футбольной команде "Ливерпуль" группе инвесторов во главе с сооснователем Amazon Джеффом Безосом, тогда клуб был оценен в $6 млрд. По данным Sportico, мадридский "Реал" оценивается в $7,7 млрд, "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" - примерно в $6,5 млрд.

Группа Viessmann была основана в 1917 году Йоханом Виссманном. Годовая выручка компании составляет около 2 млрд евро, она ведет бизнес более чем в 40 странах, в ее штате около 6 тысяч сотрудников.

Adidas Allianz Volkswagen Бавария Viessmann Макс Виссманн Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

 Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

Ликвидаторы Evergrande смогли вернуть менее 1% от суммы требований кредиторов

В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

 В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

Временное управление в иностранных компаниях вводят исключительно в интересах России

Михельсон заявил, что глобального перепроизводства СПГ не бывает

"АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год

 "АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год

Михельсон назвал объем поставляемого Европе газа с "Ямал СПГ"

Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

 Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз

 Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3958 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12499 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов