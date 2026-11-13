Mercedes-Benz приостанавливает инвестиции в заводы в Германии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Mercedes-Benz останавливает все инвестиции в заводы в Германии и рассматривает возможность закрытия некоторых предприятий, чтобы справиться с высокими затратами на производство в стране, сообщает Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении внутренний документ компании.

Mercedes-Benz принял решение о приостановке инвестиций, поскольку не смог договориться с производственным советом и профсоюзом о мерах, которые позволили бы сократить затраты на оплату труда.

Руководство "совместно решило приостановить все дальнейшие инвестиции в наши предприятия в Германии", заявил директор по производству компании Михаэль Шибе.

Автопроизводитель пытался согласовать с сотрудниками меры экономии на расходах. В сентябре Шибе предупредил персонал, что при отсутствии прогресса в этом вопросе компания может закрыть два завода в ФРГ.

Член правления Mercedes-Benz Бритта Зегер, слова которой приводятся в документе, отметила, что "все хотят избежать закрытия заводов любой ценой".

"Однако, к сожалению, теперь нам необходимо более подробно рассмотреть и этот вариант", - сказала она.

Решение Mercedes-Benz о приостановке инвестиций свидетельствует об обострении кризиса в автомобильной промышленности Германии, который уже привел к крупнейшей в истории Volkswagen реструктуризации и угрожает десяткам тысяч рабочих мест в важнейшей отрасли экономики страны.

О стремительном распространении кризиса по всей цепочке поставок говорит и заявление поставщика автокомпонентов Schaeffler, который на прошлой неделе объявил о планах сократить порядка 3,5 тысячи рабочих мест и закрыть пять предприятий в Европе, в том числе четыре в Германии.

Министерство экономики Германии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Mercedes-Benz после решения автопроизводителя приостановить инвестиции в заводы, заявил Reuters представитель ведомства, имя которого не приводится. Он добавил, что компания самостоятельно принимает решения и в конечном итоге должна будет обосновать их.

С начала 2026 года капитализация Mercedes-Benz снизилась на 32%.