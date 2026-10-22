Рынок акций РФ просел ниже 2430 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне снижения металлов, инвесторы ожидают новых геополитических драйверов на тему украинского урегулирования, а также сигналов от ЦБ РФ на опорном заседании в пятницу; факторами поддержки выступили выросшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent поднялся к $111,5 за баррель) и данные Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи откатился ниже 2430 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2429,51 пункта (-0,7%), индекс РТС - 943,41 пункта (+0,3%). Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Полюса" (-3,9%), "Русагро" (-3,2%), "ВК" (-3,1%), АФК "Система" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 октября, составил 81,1255 руб. (-84,84 копейки).

Подешевели также акции "Интер РАО" (-1,8%), "Русала" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "Яндекса" (-1,6%), "Норникеля" (-1,4%), "ИКС 5" (-1,4%), "Северстали" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,8% "префы"), "Газпрома" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,8%), "Хэдхантера" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,2%).

Подорожали акции "ММК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Татнефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%).

"Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в III квартале 2026 года увеличил производство стали на 8,7% относительно II квартала, до 2,986 млн тонн, сообщила компания. Продажи металлопродукции выросли на 3% и составили 2,858 млн тонн.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ). Из данных за 19 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития), и до 6,84% с 7,02% на 12 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ в пятницу на уровне 14% годовых. Часть экспертов также прогнозирует повторение нейтрального сигнала, ряд экономистов допускает его ужесточение (до умеренно жёсткого или даже жёсткого).

Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,5% после повышения на 0,9% в августе, снижения на 2,5% в июле и на 0,1% в июне, роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сокращения на 2,5% в январе, сообщил также в среду Росстат. Динамика цен производителей оказалась значительно выше ожиданий аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, которые прогнозировали рост на 0,6%.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в среду, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в среду заявил в соцсети X о конструктивном характере прошедших переговоров в Санкт-Петербурге и Осло по украинскому урегулированию. Обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным рамок мирного соглашения "строились на прогрессе, достигнутом в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским", отметил он. "Хотя еще нужно сделать важную работу, президент США Дональд Трамп остается привержен задаче завершить эту войну и добиться всеобщего, прочного мира, который принесет безопасность и процветание последующим поколениям", - добавил Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, вероятно, решение украинского кризиса стало в настоящее время ближе, чем за весь предшествующий период. "На днях я говорил (...) с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении войны с Украиной, к которому, как я думаю, мы приближаемся. Возможно, сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо", - сказал президент.

Также Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что США ведут сложные переговоры с Россией по Украине, и в такой ситуации нецелесообразно усиливать санкционное давление.

Тем временем министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил в четверг, что Североатлантический альянс (НАТО), Евросоюз и власти Украины идут по пути эскалации, особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы.

"Сегодня военно-политическая обстановка вокруг наших стран остается сложной. Отмечаем стремительный рост напряжённости и агрессивной деятельности Запада в отношении России и Белоруссии. НАТО, EC и киевский режим осознанно идут по пути эскалации", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии в Минске в четверг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил в четверг, что РФ не слышала от Украины или Европы заявлений, которые бы свидетельствовали о желании перейти к диалогу. "На этот счет мы не слышали ни одного заявления. Я не знаю, с чего вы это взяли, но ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало, мы не слышали", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос о том, "как в Кремле оценивают готовность украинской стороны и ряда европейских столиц наконец перейти от эскалации и пропаганды к реальному диалогу на условиях, учитывающих законные интересы безопасности России".

"Мы действительно видим возрастающую активность некоторых европейских столиц в плане попыток понять, что происходит. Это позитивное, скорее, явление, позитивный факт. Но конечно, до таких объективных заявлений пока еще далеко, как представляется", - отметил представитель Кремля.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, еще несколько дней назад ожидания визита в Россию переговорщика Уиткоффа были драйвером роста рынка, то теперь это же событие стало драйвером снижения. Однако подобная реакция фондового рынка, который покупает акции на слухах и продаёт на фактах, выглядит вполне нормальной после того, как значимое событие уже произошло. Теперь оптимизм от ожидания возобновления переговоров РФ, США и Украины выдохся, как и оптимизм от "дизельной сделки" президента Трампа с Россией. Рынок уже закладывается на результаты новых событий.

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в ноябре в Абу-Даби, эта площадка устраивает все три стороны переговоров. Однако рынок теперь ожидает конкретных результатов, поэтому его реакция на поток достаточно оптимистичных новостей выглядит сдержанной. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обнадежил рынок акций заявлениями о том, что до конца года может быть объявлено о ещё минимум двух российско-американских экономических проектах, однако рынок, не имея более конкретной информации, отреагировал нейтрально, отметила аналитик.

В пятницу Банк России примет решение по ставке и представит обновленный макропрогноз. Консенсус аналитиков ожидает, что регулятор снова примет решение оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Если сигнал рынкам будет жестким, при совпадении этих двух факторов умеренное снижение рынка может продолжиться. При этом ближайшей целью роста индекса МосБиржи остается рубеж 2500 пунктов, и высокие цены на нефть вкупе с корпоративными новостями могут стать одним из драйверов будущего роста рынка после коррекции, считает Мильчакова.

"По нашим прогнозам, в пятницу индекс МосБиржи снова будет колебаться в диапазоне 2400-2500 пунктов", - заключила представитель Freedom Global.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Котельниковой, на мировых фондовых площадках в четверг преобладает снижение на фоне вновь дорожающей нефти и опасений усиления инфляционного давления. Нефть растет из-за атак на месторождение Шайба Saudi Aramco и несколько судов в Персидском заливе, а также сообщений о возможной эскалации в регионе. Также инвесторы фиксируют прибыли после ралли в акциях ряда крупнейших компаний, в том числе лидеров технологического сектора, на фоне сильных квартальных отчетностей.

Для рынка акций РФ сдерживающим фактором для покупок стало отсутствие значимых прорывов в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта по итогам встречи Путина и Уиткоффа накануне. При этом поддержку рынку оказывают растущие нефтяные котировки, а также улучшение инфляционной динамики. При этом цены промпроизводителей в РФ выросли сильнее ожиданий в сентябре - сохраняющееся повышенное инфляционное давление может препятствовать возобновлению смягчения монетарной политики Банком России. В соответствии с консенсус-прогнозами, ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября, отметила аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в ходе коррекции опустился ниже 2440 пунктов. Индекс все еще находится в зоне перекупленности, в связи с чем не исключено продолжение снижения. Поддержку может составить уровень 2383 пункта. В случае разворота вверх сильным сопротивлением выступит уровень 2557 пунктов, полагает Котельникова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг отступил от недавних многонедельных пиков в ожидании значимых сигналов.

Акции производителей удобрений "Акрона" (+2,4%) и "ФосАгро" продолжают пользоваться спросом, очевидно, получая поддержку от ожиданий увеличения поставок российских удобрений в США в случае заключения новых соглашений. "ФосАгро" 23 октября готовится представить финансовые результаты за III квартал по МСФО. "Мы ожидаем отрицательного свободного денежного потока компании, в связи с чем "ФосАгро", скорее всего, откажется от выплаты промежуточных дивидендов, сконцентрировавшись на повышении финансовой устойчивости и сокращении долговой нагрузки", - считает аналитик.

Западные фондовые площадки в четверг находятся в стадии ухода от риска, реагируя сразу на несколько негативных факторов: ухудшение настроений в IT-секторе, рост цен на нефть и доходностей гособлигаций. Индекс МосБиржи продолжил коррекцию от достигнутого ранее на этой неделе локального пика в ожидании новых драйверов. Геополитический фон в украинском конфликте при этом остается обнадеживающим и поддерживает рубль, заключила Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, минусуют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-1,1%) и США (индексы к 19:00 мск снизились на 0,03-2,2% во главе с Nasdaq).

ЦБ Южной Кореи на заседании в четверг сохранил ключевую ставку на уровне 3% годовых. Все семь членов совета по денежно-кредитной политике ЦБ проголосовали за её сохранение. Решение ЦБ совпало с ожиданиями большинства аналитиков, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics и Reuters. По итогам заседаний в июле и августе Банк Кореи поднимал ставку на 25 базисных пунктов.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены сохраняют позитивный настрой, хоть и отошли от внутридневных максимумов. Поддержку оказывают опасения усиления глобальной геополитической напряженности. Американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 19:00 в четверг составила $111,48 за баррель (+2,5% и +0,03% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $98,61 за баррель (+1,5% и -0,7% в среду).

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до максимальных с мая $112,68 за баррель, WTI - до $100,09 за баррель.

Президент США Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоров с Ираном. Он пообещал, что "что-то произойдет в ближайшее время", не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил в четверг, что атаковал четыре судна в Персидском заливе, и еще три судна подорвались на минах вблизи Ормузского пролива.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в четверг упали акции ПАО "Южный Кузбасс" (-9,9%), ПАО "Уралкуз" (-7,7%), "АГ Кристалл" (-6%), ПАО "Россети Центр" (-5,5%), "Трубной металлургической компании" (-5,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,5%), ПАО "ФСК-Россети" (-4,2%), "Башнефти" (-3,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,7%).

Акционеры "ТГК-1" (-2,2%) на внеочередном собрании 20 октября утвердили размещение по закрытой подписке дополнительной эмиссии акций, сообщило ПАО.

Согласно одобренным акционерами параметрам нового выпуска, уставный капитал будет увеличен путем размещения 3 трлн 548 млрд 139 млн 589 тыс. 139 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая на общую сумму 35 млрд 481 млн 395 тыс. 891 рубль 39 копеек. Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции, формируют ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ), ПАО "МОЭК", АО "Газпром энергоремонт" и ООО "ГЭХ Развитие территорий".

Решением акционеров оплата допэмиссии допускается акциями ПАО "МОЭК" (ГЭХ владеет 99,46% акций) и долями в ООО "Петербургтеплоэнерго" (по состоянию на 2023 год 100%-я "дочка" АО "Газпром теплоэнерго").

На данный момент основным акционером "ТГК-1" с долей 51,79% является "Газпром энергохолдинг", еще 29,99% принадлежит финскому Fortum. Доля финской компании в уставном капитале ПАО "ТГК-1" при текущих параметрах допэмиссии, согласно расчетам "Интерфакса", может снизиться с 29,99% до 15,6%.

Как сообщалось, допэмиссия ПАО "ТГК-1" проводится для завершения процесса консолидации активов "Газпром энергохолдинга", начатого в 2021 году.

Выросли в четверг акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+10% и +9% "префы"), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 40,62 млрд рублей (из них 4,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,5 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,16 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).