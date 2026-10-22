СМИ сообщили, что Маск инвестировал около $1 млрд в Skydance

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Илон Маск инвестировал около $1 млрд в Skydance, сообщило Semafor со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, сделка была заключена примерно в то же время, что и инвестиции в акционерный капитал компании со стороны других инвесторов, в том числе члена совета директоров Skydance Лорин Пауэлл Джобс.

Ранее американский медиамагнат Джон Мэлоун предположил, что SpaceX, главой которой является Маск, может вложить $8-10 млрд в Skydance.

"Я прогнозирую и даже почти уверен, что Skydance заключит глобальную сделку со SpaceX и та инвестирует в Skydance, чтобы снизить ее долговую нагрузку и снять немного груза с плеч (главы Skydance - ИФ) Дэвида Эллисона, потому что он берет на себя довольно большой долг", - заявил Мэлоун в ходе саммита Paley International Council в Нью-Йорке, отметив близкие связи между Маском и отцом Дэвида Эллисона, сооснователем Oracle Ларри Эллисоном.

Skydance ранее в этом месяце закрыла сделку по покупке Warner Bros. Discovery за $110 млрд с учетом долга. Мэлоун в 2022 году помог организовать слияние Discovery Inc. и Warner Media и входил в совет директоров объединенной компании.