Paramount Skydance закрыла сделку по покупке WBD

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Paramount Skydance Corp. закрыла сделку по покупке Warner Bros. Discovery (WBD), объединенная компания меняет название на Skydance.

Сделка была завершена после получения всех регуляторных разрешений, предусмотренных соглашением о слиянии, и выполнения всех остальных условий, говорится в сообщении Skydance.

Акции Skydance начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "SKYD" во вторник.

Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля текущего года.

"Сделка объединила две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, портфель ведущих телевизионных активов, включая CBS, HBO и кабельные телеканалы, две из самых известных в отрасли новостных сетей - CBS News и CNN, а также спортивные активы - CBS Sports и TNT Sports. Кроме того, объединенная компания располагает обширной библиотекой контента и широкой коллекцией брендов и франшиз", - говорится в сообщении.