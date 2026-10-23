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Нефть продолжает дорожать, Brent на максимуме с мая - у $113,9 за баррель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в пятницу после скачка накануне, в результате которого Brent закрылась на максимуме с 4 мая.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по Москве торгуются по $113,92 за баррель, что на $0,75 (0,66%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подорожали на $4,35 (4%), до $113,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,85 (0,85%), до $100,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $2,32 (2,4%), до $99,47 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказали сообщения СМИ о том, что американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоров с Ираном. Он пообещал, что "что-то произойдет в ближайшее время", не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Кроме того, ранее на этой неделе йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам в Саудовской Аравии. Два человека погибли при ударе беспилотника по саудовскому нефтяному месторождению.

Brent WTI
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