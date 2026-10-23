Brent подорожала до $114,69 за баррель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился, Brent торгуется на максимуме с начала мая.

К 14:11 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,52 (1,34%), до $114,69 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,54 (1,55%), до $101,01 за баррель.

В четверг Brent выросла в цене на 4%, WTI - на 2,4%. Поддержку ценам на нефть оказали сообщения СМИ о том, что американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоров с Ираном. Он пообещал, что "что-то произойдет в ближайшее время", не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Кроме того, ранее на этой неделе йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам в Саудовской Аравии. Два человека погибли при ударе беспилотника по саудовскому нефтяному месторождению.

На фоне атак саудовская госкомпания Saudi Aramco распорядилась эвакуировать сотрудников своей штаб-квартиры в Дахране и перевести их на удаленную работу, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

"Рынок по-прежнему опасается эскалации, которая, в худшем сценарии, может спровоцировать новые перебои поставок", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.