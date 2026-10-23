Нацбанк Казахстана ожидаемо снизил базовую ставку до 15,75% годовых

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение установить базовую ставку на уровне 15,75% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщил регулятор.

Ранее аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан", прогнозировали снижение базовой ставки до 15,75%-16%.

Наиболее точными оказались прогнозы аналитиков ФГ "Финам" и Ассоциации финансистов Казахстана, которые считали, что Нацбанк снизит ставку до 16-15,75% и Freedom Finance Global, которые точно назвали ставку в 15,75%.

"Продолжающееся снижение годовой инфляции и инфляционных ожиданий сформировало пространство для снижения базовой ставки. Принятое решение сохраняет умеренную жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для закрепления дезинфляции и возвращения инфляции к цели 5% в 2028 году", - говорится в сообщении.

Годовая инфляция снижается двенадцатый месяц подряд, составив 9,3% в сентябре 2026 года, в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и благоприятной динамики обменного курса теңге.

"Инфляционные ожидания на год вперед в сентябре снизились до 11,8% (12,1% в августе). Профессиональные участники рынка пересмотрели ожидания по инфляции на конец 2026 года в сторону снижения - до 9,5% с 10,0%, на 2027 год - до 8,3% (8,5% в августе)", - говорится в сообщении.

Нацбанк считает, что с учетом текущего баланса рисков вероятность изменения базовой ставки до конца 2026 года остается низкой. "Возможность последующего снижения ставки будет зависеть от подтверждения устойчивого ослабления ценового давления. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом динамики инфляции, инфляционных ожиданий и изменения баланса рисков", - отмечается в сообщении.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 4 декабря 2026 года в 12:00 по времени Астаны.