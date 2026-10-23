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Нацбанк Казахстана допустил изменение базовой ставки только в начале 2027 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Нацбанк Казахстана не намерен реагировать изменением базовой ставки на возможное ускорение инфляции в конце 2026 года, связанное с эффектом низкой базы регулируемых тарифов, сообщил глава регулятора Тимур Сулейменов.

"Я думаю, следующее движение по ставке мы увидим в начале следующего года", - сказал он на брифинге после заседания по ставке.

Сулейменов напомнил, что в октябре 2025 года правительство объявило мораторий на повышение тарифов ЖКХ сроком на полгода. При этом коммунальные тарифы не просто заморозили, а снизили, что сформировало низкую базу для расчета годовой инфляции в октябре-декабре 2026 года.

"Если даже мы увидим, что инфляция возросла из-за эффекта низкой базы по регулируемым тарифам, мы не собираемся бежать и кричать: ой, надо ставку регулировать. Мы адекватно воспринимаем причинно-следственную связь и не будем реагировать", - объяснил он.

Регулятор продолжит отслеживать другие факторы инфляционного давления, включая сезонные изменения спроса и динамику валютного рынка.

По словам Сулейменова, октябрь, ноябрь и декабрь традиционно характеризуются повышенным инфляционным давлением. В этот период начинается отопительный сезон, увеличивается спрос в преддверии праздников, а также может расти спрос на иностранную валюту в связи с завершением крупных проектов и исполнением валютных контрактов в конце года.

"Конечно, мы будем отслеживать все факторы, которые будут складываться в экономике, и прогнозировать их", - отметил он.

По данным Нацбанка, годовая инфляция в Казахстане в сентябре 2026 года снизилась до 9,3%, замедление продолжается двенадцатый месяц подряд. Месячная инфляция в сентябре составила 0,6%, как и в августе.

23 октября Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75% годовых. Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 4 декабря 2026 года.

Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Казахстан ЖКХ
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