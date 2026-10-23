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Власти Турции заявили о наличии общей договоренности о поставках дизеля из РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Общая договоренность о поставках дизельного топлива из РФ в Турцию есть, сообщил журналистам министр энергетики и натуральных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

"Компании должны это подтвердить, но у нас есть договоренность по этому поводу", - сказал он.

Как сообщалось, для поддержания стабильности на топливном рынке в РФ был введен запрет на экспорт ДТ: для производителей он должен был действовать по 31 октября 2026 года, для непроизводителей до 31 января 2027 года.

Между тем в телефонном разговоре 9 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали поставки дизельного топлива из России на американский и международные рынки. После этого разговора OFAC Минфина США по указанию Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На следующий день правительство России сообщило, что запрет на экспорт дизтоплива частично снят, решение вступило в силу 10 октября.

Вице-премьер РФ Александр Новак позже заверил, что указанное решение не затронет интересы российских потребителей. "Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок", - говорил вице-премьер.



Турция
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