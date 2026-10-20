В ФАС считают, что смягчение запрета экспорта ДТ не отразится на ценах внутреннего рынка

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не отразится на ценах внутреннего рынка, потому что ДТ в России достаточно, сказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Отвечая на вопрос, как может повлиять на цены на топливном рынке частичное снятие запрета на экспорт ДТ, он сказал: "На ценах на дизель это не отразится. У нас объемов дизеля достаточно".

Ранее для поддержания стабильности на топливном рынке в России был введен запрет на экспорт ДТ: для производителей он должен был действовать по 31 октября 2026 года, для непроизводителей до 31 января 2027 года.

В телефонном разговоре 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали поставки дизельного топлива из России на американский и международные рынки. После этого разговора OFAC Минфина США по указанию Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На следующий день правительство России сообщило, что запрет на экспорт дизтоплива частично снят, решение вступило в силу 10 октября.

Вице-премьер Александр Новак позже заверил, что указанное решение не затронет интересы российских потребителей. "Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок", - говорил он.