Поиск

Греф оценил годовую чистую прибыль Сбербанка в 2026 году примерно в 2 трлн рублей

Греф оценил годовую чистую прибыль Сбербанка в 2026 году примерно в 2 трлн рублей
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2026 году получит около 2 трлн рублей чистой прибыли, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В этом году мы заработаем около 2 трлн чистой прибыли. Кто когда мог подумать, в середине 2000-х годов, что Сбербанк будет первой компанией в стране, самой капитализированной, самой прибыльной и так далее. И мы это делаем стабильно", - сообщил Греф на конференции СберУниверситета про обучение и развитие.

По его словам, банк в 2026 году выполнил все финансовые и технологические цели стратегии.

"Мы недовыполнили целый ряд целей своей стратегии, которые были связаны с построением человекоцентричной организации, но мы выполнили все финансовые, технологические цели свои. Это дорогого стоит", - отметил глава Сбербанка.

Греф пообещал, что в 2027 году Сбер сделает очередной скачок в развитии собственного бизнеса.

"Мы имеем ясное понимание, что такое агентная экономика и где наше место в этой агентной экономике. Я думаю, что мы соединим целый ряд технологий. Мы подарим рынку в следующем году очень интересные, важные инструменты. И всё, что касается вот этого нового направления - physical AI (физический искусственный интеллект - ИФ). Я рад тому, что мы вовремя увидели этот тренд. И в этом году мы ещё целый ряд вещей анонсируем. И в следующем году мы в общем покажем всему миру, что в стране, которая находится под беспрецедентным количеством санкций, можно развивать весь технологический стек", - подчеркнул Греф.

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 8,4% - до 1,694 трлн рублей, с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн рублей. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн рублей.

Герман Греф Сбер Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Алиханов ждет роста обрабатывающей промышленности в 2026 году на 0,5-1%

Греф оценил годовую чистую прибыль Сбербанка в 2026 году примерно в 2 трлн рублей

 Греф оценил годовую чистую прибыль Сбербанка в 2026 году примерно в 2 трлн рублей

Т-Банк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,3 раза

Золото подешевело до минимума за три месяца

 Золото подешевело до минимума за три месяца

Экспорт продукции АПК РФ в КНР к середине октября превысил показатель за весь 2025 г.

 Экспорт продукции АПК РФ в КНР к середине октября превысил показатель за весь 2025 г.

Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

 Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

В кабмине сообщили о положительной динамике на топливном рынке по бензину и ДТ

Brent остается в плюсе и торгуется у $111,39 за баррель

Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов в 2027 году

Первые IPO крупных госкомпаний Узбекистана планируются на 2027 г.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12527 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов