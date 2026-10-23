Греф оценил годовую чистую прибыль Сбербанка в 2026 году примерно в 2 трлн рублей

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2026 году получит около 2 трлн рублей чистой прибыли, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В этом году мы заработаем около 2 трлн чистой прибыли. Кто когда мог подумать, в середине 2000-х годов, что Сбербанк будет первой компанией в стране, самой капитализированной, самой прибыльной и так далее. И мы это делаем стабильно", - сообщил Греф на конференции СберУниверситета про обучение и развитие.

По его словам, банк в 2026 году выполнил все финансовые и технологические цели стратегии.

"Мы недовыполнили целый ряд целей своей стратегии, которые были связаны с построением человекоцентричной организации, но мы выполнили все финансовые, технологические цели свои. Это дорогого стоит", - отметил глава Сбербанка.

Греф пообещал, что в 2027 году Сбер сделает очередной скачок в развитии собственного бизнеса.

"Мы имеем ясное понимание, что такое агентная экономика и где наше место в этой агентной экономике. Я думаю, что мы соединим целый ряд технологий. Мы подарим рынку в следующем году очень интересные, важные инструменты. И всё, что касается вот этого нового направления - physical AI (физический искусственный интеллект - ИФ). Я рад тому, что мы вовремя увидели этот тренд. И в этом году мы ещё целый ряд вещей анонсируем. И в следующем году мы в общем покажем всему миру, что в стране, которая находится под беспрецедентным количеством санкций, можно развивать весь технологический стек", - подчеркнул Греф.

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 8,4% - до 1,694 трлн рублей, с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн рублей. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн рублей.