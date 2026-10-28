Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,530 трлн рублей

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-сентябре 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 17,0% - до 1 трлн 529,9 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 307,3 млрд руб. прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль в III квартале текущего года составила 510,8 млрд руб., что на 13,9% выше прибыли за аналогичный период 2025 года (448,3 млрд руб.).

Результаты оказались на уровне консенсус-прогноза аналитиков, предусматривавшего рост чистой прибыли за 9 месяцев на 17,0% - до 1,529 трлн руб., в III квартале - на 13,8% - до 510 млрд руб.

Рентабельность капитала банка за 9 месяцев 2026 года выросла до 24,0% с 23,7% годом ранее, в III квартале немного снизилась - до 23,5% с 23,7%.

Чистые расходы Сбербанка на резервы и переоценку активов из-за изменения кредитного качества в январе-сентябре текущего года сократились на 12,2% - до 442,5 млрд рублей, в III квартале - на 14,2% - до 145,0 млрд рублей.

Стоимость риска за 9 месяцев 2026 года составила 1,1% (годом ранее - 1,5%), в III квартале - 1,1% (годом ранее - 1,4%).