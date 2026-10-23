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Volvo Cars в III квартале сократила выручку на 23% и получила чистый убыток

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Car Group (Volvo Cars) в третьем квартале 2026 года получил чистый убыток на фоне снижения выручки на 23%, что привело к резкому падению котировок его акций.

В июле-сентябре чистый убыток компании составил 5,7 млрд шведских крон ($573 млн) против 4,5 млрд крон прибыли годом ранее.

Скорректированный операционный убыток составил 3,7 млрд крон против прибыли в 5,8 млрд крон годом ранее.

Выручка уменьшилась до 66,9 млрд крон с 86,4 млрд крон в третьем квартале 2025 года.

Продажи автомобилей сократились на 11%, до 141,3 тысячи единиц.

"Третий квартал оказался разочаровывающим, а этот год - гораздо более сложным, чем изначально предполагалось, - отметил главный исполнительный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон. - Поэтому наш текущий план по выходу из кризиса требует решительных дополнительных мер".

Компания объявила, что в рамках мер по снижению издержек намерена сократить 2,5 тысячи работников, в том числе 2 тысячи - в Швеции. Volvo Cars планирует уменьшить свои расходы еще на 5 млрд крон к концу 2027 года.

Ранее в октябре Volvo Cars отозвала годовой прогноз и решила временно прекратить публикацию краткосрочных прогнозов из-за возросшей рыночной неопределенности.

Котировки акций автопроизводителя падают на 28,7% в ходе торгов в пятницу. С начала года они рухнули на 66%.

Volvo Volvo Cars Швеция Хокан Самуэльссон
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