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Volvo Car отозвала годовой прогноз и планирует сокращение расходов на $1,87 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Car AB сократил операционную прибыль и выручку в первом квартале 2025 года, а также отозвал годовой прогноз и объявил о масштабной программе сокращения расходов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль в январе-марте упала до 1,9 млрд шведских крон ($197 млн) по сравнению с 4,7 млрд крон за аналогичный период годом ранее.

Выручка сократилась до 82,9 млрд с 93,9 млрд крон.

Volvo отказалась давать прогноз на этот год и на следующий на фоне повышенной неопределенности, вызванной импортными пошлинами в США.

"Для того, чтобы защитить рентабельность и повысить структурную эффективность прямых и непрямых затрат, а также для компенсации внешних негативных факторов компания запустила ускоренную программу сокращения расходов объемом 18 млрд крон ($1,87 млрд)", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что основные последствия этой программы придутся на 2026 год и что она будет включать в себя сокращение штата.

Котировки акций Volvo в ходе торгов во вторник снижаются на 9%. За последние три месяца капитализация компании упала на треть.

Китайская компания Geely является владельцем Volvo Cars с 2010 года.

Volvo Volvo Cars
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