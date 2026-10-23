ЦБ РФ повысил прогноз по цене на нефть на 2026 г. с $60 до $72 за баррель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2026 год до $72 за баррель с $60 в июльском прогнозе, на 2027 год - до $55 с $50, следует из опубликованного в пятницу среднесрочного прогноза Банка России.

Прогноз на 2028 и 2029 годы не изменился относительно июльских ожиданий и составляет $50/барр.

ЦБ прогнозирует среднюю цену на нефть для целей налогообложения (согласно Налоговому кодексу, для расчета НДПИ считается средний уровень цены нефти Urals), до февраля 2025 года прогноз составлялся в отношении цены нефти марки Brent.

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовую цену нефти марки Urals в 2026 году на уровне $61,2, в 2027 году - $53, в 2028 году - $52, в 2029 году - $51.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале октября аналитики прогнозировали среднегодовую цену на нефть Urals в текущем году на уровне $69, в 2027 году - $56.