Центробанк сузил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году до 0,5-1,0%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России сузил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,0-1,0% (в июльской версии) до 0,5-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 14,0%.

Прогноз роста ВВП РФ на IV квартал 2026 года сохранен на уровне 0,0-1,5% в годовом выражении.

ЦБ при этом понизил прогноз роста российской экономики в 2027 году до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%.

Прогноз роста на 2028-2029 годы не изменился и равняется 1,5-2,5% в год.

Банк России отметил, что во II полугодии 2026 года российская экономика растет умеренными темпами.

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