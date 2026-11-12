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ЦБ ждет роста ВВП РФ в 2026 году в пределах 1%

Данные говорят об увеличении темпов роста в дальнейшем, заявила Набиуллина

ЦБ ждет роста ВВП РФ в 2026 году в пределах 1%
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает роста российской экономики в текущем году в пределах 1%, в дальнейшем, исходя из данных, темпы будут постепенно увеличиваться, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Как вы видите, по отраслям картина различается, но в целом во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию. Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак. Если бы не этот фактор, рост экономики в этом году, конечно, был бы выше", - сказала она, выступая в Госдуме.

По словам Набиуллиной, рост поддерживает, в частности, машиностроение, в том числе за счёт отраслей оборонно-промышленного комплекса, а также рост доходов и потребления граждан, и как следствие рост розничной торговли и многих отраслей, которые ориентированы на внутренний спрос.

"Последние данные говорят о том, что дальше темпы экономического роста будут постепенно увеличиваться", - сказала глава ЦБ, отметив, что многое зависит от срока восстановления производственных мощностей, которые пострадали от атак.

"Правительство и бизнес делают максимум возможного, чтобы восстановить и защитить объекты как можно скорее. Депутаты поднимали вопрос: как Центральный банк может помочь работе по защите объектов от атак, ведь она требует существенных инвестиций. Мы точечно смягчили банковское регулирование таким образом, чтобы банки были заинтересованы в выдаче кредитов на защиту производства и инфраструктуры от атак", - отметила также Набиуллина.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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