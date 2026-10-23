Рубль не изменился к юаню после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Курс рубля к юаню на "Московской бирже" не изменился на решении Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 14% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и уже учтено в котировках.

Перед заседанием аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 14%. Они расходились лишь в оценке тона сигнала: останется он нейтральным или будет ужесточен.

К 13:32, после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30, курс юаня на торгах "Московской биржи" составлял 12,0275 рубля, что на 1,65 копейки выше уровня на 13:29.

Совет директоров, сохранив ключевую ставку на уровне 14% годовых, сохранил также нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политике.

"Экономика в целом в 2п26 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5-13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.