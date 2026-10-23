Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России второе заседание подряд оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 14% годовых.

Аналогичное решение было принято на предыдущем заседании, 11 сентября.

Решение соответствует ожиданиям аналитиков, которые единогласно прогнозировали сохранение ставки.

"Экономика в целом во втором полугодии 2026 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

До решения о сохранении ставки в сентябре Банк России на протяжении десяти заседаний снижал ставку. При этом в июле и июне был применен шаг снижения в 25 базисных пунктов. До этого такой шаг последний раз был 6 лет назад (в июле 2020 года, тогда, правда, ставка была однозначной - она была снижена с 4,5% до 4,25%).

Ранее, 24 апреля, ставка была снижена на 50 б.п., до 14,5% годовых. Такой же шаг был 20 марта, ставка была также снижена на 50 б.п., до 15% годовых, а также 13 февраля, 19 декабря и 24 октября 2025 года. В сентябре прошлого года принималось решение о более существенном понижении ставки - на 100 б.п. Перед этим, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ее сразу на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых.

До этого, впервые более чем за 2,5 года, решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых) было принято 6 июня прошлого года.

До июня прошлого года ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 октября 2024 года на 200 базисных пунктов с 19%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 18 декабря.